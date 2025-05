Bus scoperto per lo Scudetto del Napoli chiuse le fermate della metro Amedeo e Mergellina

In celebrazione della conquista dello Scudetto del Napoli, il bus scoperto ha chiuso le fermate della metro Amedeò e Mergellina, oltre alla funicolare di Mergellina. Un suggestivo percorso per festeggiare ufficialmente la vittoria e chiudere la stagione nel modo più affascinante. Rimanete con noi per scoprire tutti i dettagli di questa emozionante celebrazione!

Chiusa anche la funicolare di Mergellina. Tutto pronto per il bus scoperto, con il quale verrà celebrata la chiusura della stagione e la vittoria dello Scudetto. 🔗 Leggi su Fanpage.it © Fanpage.it - Bus scoperto per lo Scudetto del Napoli, chiuse le fermate della metro Amedeo e Mergellina

Scopri altri approfondimenti

Come sarà la Festa scudetto di Napoli: bus scoperto coi calciatori e 2 giorni di eventi

Se il Napoli conquista il quarto scudetto venerdì, i tifosi azzurri vivreanno due grandi festeggiamenti: una serata all’interno dello stadio Maradona e una sfilata dei calciatori a bordo di un bus scoperto, prevista nei giorni successivi.

Napoli, il piano per la festa scudetto: bus scoperto e nuova data a sorpresa

Napoli si appresta a vivere una notte storica: con il rischio scudetto alle porte, la città si prepara alla festa, tra novità sul bus scoperto e una data a sorpresa.

Sindaco Napoli promette: «Festa scudetto? Il bus scoperto si farà, ma ho un appello da fare»

Il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, ha assicurato che la festa scudetto si terrà, con il tradizionale bus scoperto.

Se ne parla anche su altri siti

Bus scoperto per lo Scudetto del Napoli, chiuse le fermate della metro Amedeo e Mergellina

Secondo fanpage.it: con il quale verrà celebrata la chiusura della stagione e la vittoria dello Scudetto. In vista del bus scoperto con il quale il Calcio Napoli festeggerà ufficialmente il suo quarto Scudetto, domani le ...

Napoli e lo scudetto: ecco quanto ha guadagnato De Laurentiis

Riporta msn.com: Il Napoli è la società che ha guadagnato più di tutte in serie A con la vittoria dello scudetto ma nelle casse di De Laurentiis si aggiungono anche altri milioni di euro: ecco perché ...

Bus scoperto del Napoli lunedì 26 per la festa scudetto: orari, strade chiuse e maxi-schermi in piazza

Da fanpage.it: La festa del quarto Scudetto a Napoli andrà in scena lunedì 26 maggio 2025, dalle ore 15 alle 17.30. Due bus scoperti, con a bordo la squadra azzurra, avranno i loghi del Calcio Napoli e del Comune di ...

???? BUS SCOPERTO FESTA SCUDETTO NAPOLI: ecco tutti i dettagli! ?? Le parole del Sindaco Manfredi