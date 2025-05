Bucking Fastard | Kate Mara entusiasta di lavorare per la prima volta con la sorella Rooney

Kate Mara è entusiasta di aver finalmente avuto l'opportunità di lavorare al fianco della sorella Rooney Mara nel film "Bucking Fastard". In un'intervista con The Hollywood Reporter, l'attrice nota per il suo ruolo in House of Cards ha espresso la sua gioia per questa collaborazione unica, sottolineando quanto sia significativo per entrambe condividere il set e creare insieme.

La star di House of Cards ha condiviso il suo entusiasmo per essere riuscita a lavorare al fianco della sorella per la prima volta in carriera. Kate Mara è stata intervistata da The Hollywood Reporter e ha condiviso la propria gioia per aver lavorato per la prima volta con la sorella Rooney Mara. L'attrice ha confessato di essere molto felice di aver atteso fino ad ora per lavorare con la protagonista di Millennium - Uomini che odiano le donne, spiegandone il motivo. Il progetto giusto per la prima collaborazione tra Kate e Rooney Mara grazie a Werner Herzog "Cercavamo da tempo qualcosa da fare insieme, e ci sono stati proposti dei progetti interessanti... 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Bucking Fastard: Kate Mara entusiasta di lavorare per la prima volta con la sorella Rooney

Kate e Rooney Mara: la prima collaborazione cinematografica in Bucking Fastard

Scrive ecodelcinema.com: Kate e Rooney Mara collaborano per la prima volta nel film "Bucking Fastard", diretto da Werner Herzog, ispirato alla vera storia delle gemelle britanniche Freda e Greta Chaplin.

