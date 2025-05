Bruno Sette morto davanti casa il figlio Massimo è indagato per omicidio | l' anziano sarebbe caduto durante una lite

Bruno Sette è stato trovato morto davanti casa a Porto Viro. Il figlio, Massimo Sette, è indagato per omicidio colposo. L’anziano sarebbe caduto durante una lite. Dopo ore di interrogatorio, Massimo è stato formalmente iscritto nel registro degli indagati, con il sospetto di aver causato involontariamente la morte del padre.

PORTO VIRO (ROVIGO) - I sospetti, le ore di interrogatorio, e infine l?iscrizione nel registro degli indagati: Massimo Sette è formalmente accusato di aver ucciso - involontariamente -.

A Donada, frazione di Porto Viro, il 23 maggio è stato rinvenuto il corpo di Bruno Sette, 70 anni, brutalmente ucciso con colpi di badile davanti a casa.

A Donada, frazione di Porto Viro, il 23 maggio è stato trovato morto Bruno Sette, settantenne, vittima di un’aggressione con colpi di badile.

A Donada, frazione di Porto Viro, il 23 maggio Bruno Sette, 70 anni, è stato trovato morto davanti a casa, massacrato a colpi di badile.

