Brugnaro | Intercettate per anni persone estranee all' inchiesta Palude violata la privacy per non avere nulla in mano

Le registrazioni intercettate a Brugnaro hanno rivelato anni di ascolti di persone estranee all'inchiesta, violando la privacy per ottenere informazioni inspiegabilmente vuote. Venezia esprime amarezza e sorpresa, denunciando un accanimento che si protrae senza risultati concreti, con un fascicolo saturo di telefonate che sembrano aver perso ogni rilevanza. Un caso che solleva delicate questioni sulla privacy e l'uso delle intercettazioni.

VENEZIA - «Che tristezza, non mi vengono altri commenti. Quello dell?accusa mi sembra un vero e proprio accanimento: in quel fascicolo ci sono centinaia e centinaia di telefonate che. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it © Ilgazzettino.it - Brugnaro: «Intercettate per anni persone estranee all'inchiesta Palude, violata la privacy per non avere nulla in mano»

Brugnaro denuncia intercettazioni di persone estranee all'inchiesta palude, che hanno violato la privacy senza produrre risultati significativi.

Scrive ilgazzettino.it: VENEZIA - «Che tristezza, non mi vengono altri commenti. Quello dell’accusa mi sembra un vero e proprio accanimento: in quel fascicolo ci sono centinaia e centinaia di telefonate ...

Brugnaro, 'deluso ma aspettavo richiesta rinvio a giudizio'

Come scrive msn.com: "Devo dire che sono deluso ma me l'aspettavo. Ci voleva tanto coraggio per dire dopo anni d'inchiesta 'non abbiamo trovato niente', perché di questo si tratta". (ANSA) ...

Luigi Brugnaro sindaco di Venezia a rischio rinvio a giudizio, accuse al primo cittadino e la polemica del Pd

Lo riporta virgilio.it: A Venezia la Procura ha chiesto il processo per il sindaco Brugnaro e suoi collaboratori: l'accusa è di corruzione sull'area Pili e Palazzo Papadopoli ...

