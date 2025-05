Brugnaro | Intercettate per anni persone estranee all' inchiesta Palude violata la privacy per non avere nulla in mano

Brugnaro denuncia intercettazioni ingiustificate e violazioni della privacy, avvenute per anni su persone estranee all'inchiesta "Palude". Esprime rammarico e considera l'azione un accanimento, sottolineando che nel fascicolo ci sono molte telefonate, ma non ha ottenuto nulla di concreto. La sua posizione evidenzia come si sia perpetrata una violazione dei diritti senza risultati tangibili nell'indagine.

VENEZIA - «Che tristezza, non mi vengono altri commenti. Quello dell?accusa mi sembra un vero e proprio accanimento: in quel fascicolo ci sono centinaia e centinaia di telefonate che. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it © Ilgazzettino.it - Brugnaro: «Intercettate per anni persone estranee all'inchiesta Palude, violata la privacy per non avere nulla in mano»

Brugnaro, 'deluso ma aspettavo richiesta rinvio a giudizio'

msn.com scrive: "Devo dire che sono deluso ma me l'aspettavo. Ci voleva tanto coraggio per dire dopo anni d'inchiesta 'non abbiamo trovato niente', perché di questo si tratta". (ANSA) ...