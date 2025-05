Britney Spears nei guai | sigaretta e vodka in aereo interviene la polizia VIDEO

Britney Spears è tornata a far parlare di sé, ma questa volta per un episodio controverso avvenuto in volo. Durante un tragitto da Cabo San Lucas a Los Angeles, la popstar di 43 anni ha creato caos accendendo una sigaretta e bevendo vodka. La situazione è degenerata tanto da richiedere l'intervento della polizia, trasformando un normale volo in un momento di grande attenzione mediatica.

Caos in volo da Cabo San Lucas a Los Angeles. Britney Spears, 43 anni, è di nuovo al centro dell'attenzione per motivi controversi. A bordo di un volo diretto da Cabo San Lucas (Messico) a Los Angeles, la popstar avrebbe causato scompiglio tra i passeggeri accendendo una sigaretta e consumando abbondante alcol. La vicenda si è verificata giovedì 22 maggio. L'intervento delle autorità. Dopo il suo comportamento molesto, il personale di bordo ha avvisato le autorità. La star si sarebbe comportata in modo molesto durante il volo e alcune fonti hanno affermato che, una volta atterrato, ha incontrato le autorità e le è stata fornita una spiegazione sulla sua condotta, ma poi è stata libera di andarsene...

Britney Spears Breaks Silence About Smoking Cigarette on Plane