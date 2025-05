Britney Spears crea caos in volo | fuma beve vodka e scatena intervento della polizia

Britney Spears torna a far parlare di sé, questa volta con un'incidente in volo. Durante un volo da Cabo San Lucas a Los Angeles, la popstar ha dato vita a una scena decisamente turbolenta, fumando, bevendo vodka e dando vita a una situazione di caos a bordo. Il comportamento sregolato ha destato l'attenzione di passeggeri e personale, culminando nell'intervento della polizia.

Nel corso di un volo diretto da Cabo San Lucas a Los Angeles, la popstar Britney Spears ha causato non pochi disagi a bordo. Il comportamento sregolato della cantante ha attirato l’attenzione sia dei passeggeri che del personale di cabina, generando una situazione di caos che ha visto l’intervento delle forze dell’ordine al momento dell’atterraggio. . L'articolo Britney Spears crea caos in volo: fuma, beve vodka e scatena intervento della polizia è stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine... 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it © Sbircialanotizia.it - Britney Spears crea caos in volo: fuma, beve vodka e scatena intervento della polizia

Approfondisci con questi articoli

Britney Spears fermata dalle autorità per la sua condotta su un aereo: "E non è la prima volta che capita"

L'ultima vacanza di Britney Spears si è conclusa in modo problematico, quando è stata fermata dalle autorità per il suo comportamento su un volo privato.

Lo show di Britney Spears in aereo, tra vodka e sigarette: «Pensavo si potesse fumare!»

Durante un volo privato tra Cabo San Lucas e Los Angeles, Britney Spears ha dato spettacolo tra vodka e sigarette, tra sorpresa e scoperte inaspettate.

Britney spears e il ruolo nel paranormal di buffy, perché la scelta è stata giusta

Britney Spears avrebbe potuto interpretare un ruolo in Buffy the Vampire Slayer, offrendo un'occasione sfumata per la pop star di entrare nel mondo del paranormal.

Le notizie più recenti da fonti esterne

Britney Spears crea il caos su un aereo bevendo vodka e fumando: «È stato divertente»

Riporta msn.com: Britney Spears senza freni. La 43enne ha suscitato "preoccupazione" dopo aver presumibilmente iniziato a fumare mentre si concedeva ...

Britney Spears crea caos su un aereo bevendo vodka e fumando (come se fosse normale): «Il mio amico me l'ha messa in bocca»

Secondo msn.com: Britney Spears senza freni. La 43enne ha suscitato "preoccupazione" dopo aver presumibilmente iniziato a fumare mentre si concedeva ...

Britney Spears beve vodka e si accende una sigaretta in volo: caos sull’aereo!

informazione.it scrive: Britney Spears torna a far parlare di sé. Durante un volo da Cabo San Lucas, in Messico, a Los Angeles, la popstar ha iniziato a sorseggiare vodka e fumare a bordo, scatenando il caos tra il personale ...

Britney Spears - Criminal (Official Video)