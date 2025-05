Britney Spears cacciata dall’aereo l’alcol e il fumo in volo

Britney Spears ha recentemente suscitato scalpore durante un volo, rompendo le regole di sicurezza a bordo. Nonostante l’obbligo di indossare le cinture, restare seduti e non fumare, la pop star ha mostrato comportamenti inappropriati, incluso l’uso di alcol e fumo durante il viaggio. Un episodio che ha attirato l’attenzione e sollevato dubbi sulle sue condizioni e sul rispetto delle norme di sicurezza in volo.

In volo si indossano le cinture di sicurezza, si resta seduti al proprio posto e, soprattutto, non si fuma. Sono le regole basilari per chi viaggia in aereo, sembrano persino scontate. ma evidentemente non lo sono per tutti. Di certo non per Britney Spears che ha scatenato un bel putiferio su un volo diretto a Los Angeles. Per lo meno, però, racconta lei stessa sui social, la popstar si è divertita parecchio. Britney Spears beve e fuma in volo. A bordo di un aereo partito da Cabo San Lucas, in Messico e diretto negli Stati Uniti, a Los Angeles, c’era, nascosta in un sedile nel fondo della prima classe, una popstar di fama mondiale... 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Britney Spears cacciata dall’aereo, l’alcol e il fumo in volo

