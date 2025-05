Briosco e la polemica sui militari nella scuola il sindaco | Nessuna lezione persa non vogliamo le guerre

A Briosco, la presenza di militari nelle scuole ha scatenato un acceso dibattito: alcuni cittadini chiedono che i militari siano estromessi da scuole, boschi e città, mentre il sindaco Antonio Verbicaro ha ospitato una competizione internazionale militare, alimentando le proteste. La polemica evidenzia le divergenze tra il sostegno alle attività militari e le posizioni contrarie alla guerra e alla presenza militare nelle aree civili.

“Fuori i militari da scuole, boschi, città! No Italian Raid Commando”. È scontro tra alcuni cittadini della Brianza e il sindaco di Briosco, Antonio Verbicaro, che ha ospitato in questo week end la 37esima competizione internazionale per militari organizzata dall’Unione italiana ufficiali in congedo d’Italia (Unuci). Il primo cittadino alla protesta dei pacifisti dei giorni scorsi ha risposto nel suo discorso ufficiale: “Rispetto allo scorso anno, quest’anno abbiamo registrato alcune forme di dissenso, tra cui commenti negativi, volantinaggio davanti alla nostra scuola e un presidio in occasione dell’insediamento... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Briosco e la polemica sui militari nella scuola, il sindaco: “Nessuna lezione persa, non vogliamo le guerre”

