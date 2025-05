Brescia la protesta degli inquilini Aler | sciopero delle spese condominiali negli stabili

A Brescia, gli inquilini delle case Aler protestano contro le spese condominiali, con uno sciopero che si sta diffondendo. La mobilitazione è partita da via Carpaccio, dove le richieste di intervento da parte degli inquilini erano rimaste inascoltate. L’azione di sciopero mira a denunciare le criticità e a sollecitare interventi urgenti da parte di Aler, coinvolgendo sempre più residenti nelle lotte per i loro diritti abitativi.

Brescia – Si allarga a macchia d’olio la mobilitazione degli inquilini delle case Aler. di Brescia. Partita da via Carpaccio, dove lo sciopero delle spese condominiali ha portato all’intervento di Aler per risolvere problematiche segnalate invano da tempo, gli inquilini hanno iniziato a mobilitarsi anche a San Polo, Casazza, San Bartolomeo e ora anche da Sanpolino, via Livorno, Chiesanuo va hanno iniziato a contattare “Diritti per tutti“, che sta coordinando la mobilitazione raccogliendo segnalazioni e mettendo in rete i vari comitati di inquilini. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Brescia, la protesta degli inquilini Aler: sciopero delle spese condominiali negli stabili

