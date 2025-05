Brescia espugna Trieste e conquista la semifinale Gli highlights della partita

Brescia supera Trieste in gara drammatica, che richiede un supplementare. La partita, intensa e nervosa, ha visto Trieste combattere fino all'ultimo possess, ma alla fine la Germani Brescia conquista la semifinale, vincendo in trasferta. Una sfida emozionante, caratterizzata da sudore e grande cuore, che ha tenuto gli spettatori col fiato sospeso.

Serve un tempo supplementare, sudore e nervi saldissimi, ma alla fine la Germani Brescia riesce a strappare il pass per la semifinale, espugnando il parquet di una Trieste mai doma, che lotta fino all'ultimo possesso. Una partita vibrante, ad altissima intensità , che ha tenuto con il fiato.

