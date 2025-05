Bradisismo a Bagnoli si demolisce un edificio | gli altri palazzi a rischio crollo

A Bagnoli, presso via Ilioneo, un edificio vicino al crollo da anni sarà demolito la prossima settimana a causa del bradisismo. La zona presenta altri palazzi a rischio di crollo, evidenziando la gravità della situazione edilizia. L'edificio demolito, ormai insicuro e con blocchi di cemento presenti da quasi mezzo secolo, rappresenta un esempio di come le deformazioni geologiche abbiano compromesso la stabilità delle strutture.

Un edificio oramai sul punto di crollare da anni, come del resto mostrano chiaramente gli enormi blocchi di cemento lì addirittura da quasi mezzo secolo. È quello di via Ilioneo, a Bagnoli, che la prossima prossima settimana verrà finalmente demolito. C'è voluto il bradisismo nella sua forma più.

