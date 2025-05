Box Office USA | Lilo & Stitch e Mission | Impossible infiammano il weekend

Il weekend del Memorial Day negli Stati Uniti ha visto un'imperdibile battaglia al box office, con "Lilo & Stitch" e "Mission: Impossible – The Final Reckoning" che hanno catturato l'attenzione del pubblico. Grazie a incassi straordinari, le due pellicole hanno superato le aspettative, affermandosi come eventi cinematografici del momento secondo i dati riportati dal Hollywood Reporter. Un weekend da ricordare per gli appassionati di cinema!

Il weekend del Memorial Day negli USA è letteralmente andato in fiamme grazie agli incassi mostre di Lilo & Stitch e Mission: Impossible – The Final Reckoning. Secondo i dati raccolti dal the Hollywood Reporter, infatti, le nuove attese nuove proposte hanno offerto performance oltre le più rosee aspettative finendo per centrare il più grande weekend di inizio estate di tutti i tempi relativamente al Box Office USA. Ma andiamo con ordine.. Il remake in live-action del classico dell’animazione Lilo & Stitch ha esordito con uno straordinario incasso da 145.5 milioni di dollari, con una stima di quattro giorni (nel weekend si festeggia il Memorial Day) da 183 milioni... 🔗 Leggi su Universalmovies.it © Universalmovies.it - Box Office USA | Lilo & Stitch e Mission: Impossible infiammano il weekend

