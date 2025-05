Borseggiatori in metro manolesta nei locali scippatori in strada | 20 arresti in poche ore

In poche ore, una serie di borseggi e scippi hanno portato all’arresto di 20 persone tra metro e strada. Le forze dell’ordine hanno intensificato i controlli, con un incremento della presenza dei carabinieri in aree ad alta affluenza. I risultati sono evidenti: numerosi malviventi colti in flagrante e messi sotto chiave, testimonianza dell’efficacia di una strategia di sicurezza rafforzata contro i borseggiatori e scippatori.

Borseggiatori scatenati e forze dell'ordine costrette a intensificare i controlli. Aumentata la presenza dei carabinieri nei luoghi ad alta affluenza, presso le fermate di metro e autobus, e sui mezzi pubblici. E i risultati non mancano: 20 gli arresti negli ultimi giorni. Colti in flagrante. 🔗 Leggi su Romatoday.it © Romatoday.it - Borseggiatori in metro, manolesta nei locali, scippatori in strada: 20 arresti in poche ore

