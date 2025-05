Borghi più belli d’Italia Antonio Di Marco nominato responsabile nazionale per i rapporti con gli enti locali e i parlamentari

Antonio Di Marco è stato nominato responsabile nazionale per i rapporti con gli enti locali e i parlamentari dei Borghi più Belli d'Italia. Durante l’assemblea nazionale, svoltasi nel suggestivo borgo di Valvasone Arzene in Friuli Venezia Giulia, ha avuto un'imponente partecipazione della delegazione abruzzese e molisana, affrontando temi cruciali per la conservazione e la promozione della vita nei piccoli centri storici d'Italia.

