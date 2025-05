Bonus Zes Unica 2025 si può fare domanda fino al 30 maggio | come funziona e a chi spetta

Fino al 30 maggio 2025 è possibile richiedere il bonus ZES Unica e il bonus ZES Agricoltura, strumenti di credito d'imposta destinati alle imprese. Questi bonus coprono le spese di investimento negli impianti realizzati dal 1° gennaio al 15 novembre 2024 nelle Zone Economiche Speciali, favorendo lo sviluppo e l'innovazione aziendale. Scopri chi può beneficiarne e come fare domanda per sostenere la crescita della tua impresa.

Fino al 30 maggio 2025 si può fare domanda per il bonus Zes Unica e il bonus Zes Agricoltura, il contributo sotto forma di credito d'imposta a favore delle imprese per coprire le spese degli investimenti realizzati, dal 1° gennaio fino al 15 novembre di quest'anno sugli impianti collocati all'interno dell'area Zes. Vediamo i requisiti e come ottenerlo...

