Bonus da capogiro che offerta per l’auto GPL | corsa alla concessionaria

Scopri l'imperdibile offerta per l'auto GPL che sta facendo brillare le concessionarie! Scegliere un’auto a GPL significa risparmiare sui costi del carburante nel lungo periodo. Tra i modelli più ambiti in promozione, l'interesse cresce: ad aprile, le immatricolazioni di nuove auto hanno toccato quota 139.084, segnando un aumento del 6,2%. Non lasciarti sfuggire questa occasione!

L’acquisto di un’auto a GPL rappresenta una soluzione conveniente per chi vuole ammortizzare i costi del carburante nel lungo periodo. In offerta c’è uno dei modelli più ambiti con questo allestimento Sono state 139.084 le immatricolazioni di nuove auto totalizzate ad Aprile con una crescita del 6,2% rispetto allo stesso mese nel 2024. Un dato. L'articolo Bonus da capogiro, che offerta per l’auto GPL: corsa alla concessionaria Temporeale Quotidiano... 🔗 Leggi su Temporeale.info © Temporeale.info - Bonus da capogiro, che offerta per l’auto GPL: corsa alla concessionaria

Altri articoli sullo stesso argomento

L'illusione di una mobilità green: che fine ha fatto il bonus per le auto elettriche o ibride in Sicilia

L'illusione di una mobilità green in Sicilia sembra svanire. Chi aspirava a un aiuto concreto per l'acquisto di auto elettriche o ibride si trova deluso.

L'illusione di una mobilità green: che fine ha fatto il bonus per le auto elettriche o ibride in Sicilia

Negli ultimi anni, la mobilità green ha suscitato grandi aspettative, ma in Sicilia la realtà è ben diversa.

Che fine ha fatto il bonus per le auto elettriche o ibride in Sicilia per il 2025?

Nel 2025, la Sicilia ha deluso gli aspettative degli automobilisti, poiché non sono stati previsti incentivi per l'acquisto di auto elettriche o ibride.

Altre fonti ne stanno dando notizia

Stipendio da 400mila euro, alloggio e auto aziendale: l'offerta di lavoro da capogiro per una vita da "recluso"

Da supereva.it: Quella che abbiamo trovato stavolta, però, è di quelle che fanno trasalire sul serio dato che offre stipendio da capogiro, quasi 400mila euro l’anno, casa gratis e pure l’auto aziendale ... un moderno ...

Stipendio da 400mila euro, più affitto pagato e l'auto: l'offerta di lavoro da capogiro per una vita da «recluso»

Lo riporta informazione.it: Eppure una particolare offerta di lavoro ha fatto notizia: uno stipendio di circa 400mila euro l'anno, l'affitto è incluso e c'è anche un'auto messa a disposizione del candidato "vincente".

Il Bonus Auto è solo del 20% (e non 110%) ecco come si fruisce

Secondo trading.it: La maggior parte delle agevolazioni per l’acquisto di una nuova auto si aggira attorno al 20 per cento, è l’effetto del Bonus Auto per il 2025. Sono diverse le offerte disponibili sul mercato per ...

Come ACQUISTARE un’AUTO? #acquistoautonuova #automobileit #matteovalenza