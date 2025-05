Bonny Inter nerazzurri all’assalto | la mossa di Ausilio per l’attaccante del Parma non lascia dubbi!

L'Inter è pronta a lanciarsi su Ange-Yoan Bonny, attaccante del Parma, grazie a un'importante mossa di Piero Ausilio. Il giovane talento, sempre più nei radar dei dirigenti nerazzurri, potrebbe rappresentare un rinforzo strategico nella prossima sessione di calciomercato. Scopriamo insieme i dettagli di questa trattativa che promette di infiammare le aspettative dei tifosi interisti!

Bonny Inter, nerazzurri all’assalto: la mossa di Ausilio per l’attaccante del Parma non lascia dubbi! Ecco cos’ha fatto il ds nerazzurro. Il nome di Ange-Yoan Bonny ha scalato man mano le gerarchie delle preferenze dei dirigenti del calciomercato Inter. I nerazzurri, in vista della prossima stagione e a partire già dal Mondiale per Club negli USA, hanno bisogno di intervenire per rinfoltire e rafforzare il reparto offensivo, che vedrà partire Joaquin Correa e Marko Arnautovic in scadenza di contratto (oltre al punto interrogativo attorno al futuro di Mehdi Taremi). Come riferito dal giornalista Pasquale Guarro, arrivano indizi significativi relativi all’interesse dei nerazzurri per il centravanti francese classe 2003... 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Bonny Inter, nerazzurri all’assalto: la mossa di Ausilio per l’attaccante del Parma non lascia dubbi!

Contenuti che potrebbero interessarti

Bonny Inter, nerazzurri pronti ad accelerare per la punta del Parma? A Milano sono certi che…

Bonny Inter: i nerazzurri si preparano ad accelerare per la punta del Parma. A Milano circolano voci certe riguardo alla trattativa, con il nome di Ange-Yoan Bonny che torna a risuonare tra i desideri della dirigenza interista.

Bonny Inter, trovato l’incastro col Parma? Nerazzurri pronti a mettere sul piatto due giovani talenti!

L'Inter sembra aver trovato un'opportunità interessante per rinforzare il proprio attacco, puntando su Ange-Yoan Bonny.

Calciomercato Inter LIVE: la Juve sfida i nerazzurri per Luis Henrique, la chiave per arrivare a Bonny

Benvenuti nel nostro aggiornamento live sul calciomercato dell'Inter! Oggi vi riportiamo le ultime notizie sulle sfide con la Juventus per Luis Henrique e le strategie per arrivare a Bonny.

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Inter, scatto per Bonny: Ausilio in tribuna a Bergamo per visionarlo

Riporta msn.com: L`Inter avanza a passi decisi verso Bonny e lo fa anche portando la dirigenza in prima persona a visionarlo. Questa sera al Gewiss Stadium, infatti, è presente il.

Inter, svolta per l’attacco: maxi scambio per Bonny

Secondo spaziointer.it: L'Inter potrebbe aver trovato la chiave per il suo nuovo attaccante: un doppio scambio per arrivare ad Ange-Yoan Bonny ...

Inter, occhi su Bonny: pronti all’assalto al francese in forza al Parma di Chivu

sportpaper.it scrive: Ange-Yoan Bonny, attaccante francese del Parma, piace all’ Inter. Non è una notizia dell’ultim’ora, gli osservatori nerazzurri hanno seguito per tutta la stagione il centravanti.