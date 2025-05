Bomba americana nel cantiere | eEsperti in arrivo per rimuoverla

Il 25 maggio 2025, a Empoli, la polizia di Stato si è mobilitata attorno al cantiere del nuovo teatro Il Ferruccio, suscitando sospetti di un evento importante. Si è scoperto che si trattava di una bomba americana trovata nel sito, ora sotto controllo. Esperti sono in arrivo per rimuoverla, dopo un'operazione che ha coinvolto numerosi agenti e ha suscitato grande preoccupazione tra i cittadini.

Empoli, 25 maggio 2025 – L’imponente movimento di volanti della polizia di Stato attorno al cantiere del nuovo teatro Il Ferruccio, mercoledì scorso, aveva fatto immaginare ai passanti incuriositi che ci fosse qualcosa di grosso. Un sospetto, in effetti, fondato che si è concretizzato nella notizia del ritrovamento di un ordigno bellico. La scoperta ha reso necessario delimitare immediatamente la buca con un nastro e cartelli per segnalare il pericolo. Stando alle prime indiscrezioni, il reperto storico sarebbe emerso durante gli scavi che sono in corso, appunto, per gettare le fondamenta di una delle opere più attese dalla città, segnatamente nella superficie compresa tra la strada e piazza Guido Guerra. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Bomba americana nel cantiere: eEsperti in arrivo per rimuoverla

