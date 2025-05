Bomba a Bologna | via alle operazioni di disinnesco ai Prati di Caprara | in 350 fuori casa

Il 25 maggio 2025, a Bologna si è svolto il “bomba day” ai Prati di Caprara per il disinnesco di un ordigno. L'operazione ha provocato modifiche al traffico e chiusure stradali, e ha comportato anche variazioni nei voli aerei, influenzando i viaggiatori. Circa 350 persone sono state evacuate. Le operazioni di sicurezza sono state condotte con precisione, garantendo la sicurezza pubblica e limitando i disagi.

Bologna, 25 maggio 2025 – E’ scattato puntuale il bomba day ai Prati di Caprara. Un intervento che, come annunciato, sta comportando alcune modifiche del traffico aereo che impatteranno conseguentemente anche sui viaggiatori. Strade chiuse oggi a Bologna: la mappa completa Gli orari. Le operazioni di rimozione dell’ordigno da parte di personale militare specializzato in questo tipo di particolari attività dovrebbero concludersi attorno alle 10. Aeroporto: stop a sorvolo e atterraggi. In quel periodo temporale saranno consentiti i decolli per pista 30, ma non gli atterraggi in alcun modo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it