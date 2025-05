Bologna un futuro per sognare

Bologna, un futuro per sognare. Dopo la straordinaria festa rossoblù, è il momento di guardare avanti con ambizione. La qualificazione in Champions League dello scorso anno ha acceso l’entusiasmo, e ora il desiderio di sognare in grande è più forte che mai. Il clima positivo che pervade la città e il Castiglione promette nuove sfide e opportunità all'orizzonte. È tempo di realizzare grandi aspirazioni.

Dopo la grande festa rossoblù, ora è tempo di pensare al futuro. Ed è tempo di pensare, ancora una volta, in grande. Come l’anno scorso, dopo la conquista della qualificazione in Champions League. Anzi, ancora di più dell’anno scorso, perché è innegabile che il clima che si respira, in città e Casteldebole, è decisamente diverso rispetto a dodici mesi fa, quando alla soddisfazione per il grande traguardo raggiunto si sommavano i dubbi di avere forse fatto il passo più lungo della gamba. La conquista della Coppa Italia (e il ritorno in Europa per il secondo anno consecutivo) ha certificato che il Bologna è tornato definitivamente tra le grandi del calcio italiano, ed è da questa consapevolezza che bisognerà ripartire... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Bologna, un futuro per sognare

