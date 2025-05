Bologna sconfitto dal Genoa | riflessioni su una stagione di successi e sfide future

Bologna sconfitto dal Genoa: un episodio che resterà nel ricordo, ma che non cancella una stagione di successi. Mentre i ricordi si affievoliscono, la storia rinnova il suo valore, e l’oro della Coppa Italia brillerà sempre. Tra sfide affrontate e traguardi raggiunti, la squadra guarda avanti, consapevole che ogni sconfitta è solo parte di un percorso più grande e di un futuro ricco di promesse.

