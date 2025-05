Bologna Ndoye indeciso sul suo futuro | Amo il club ma nel calcio non si sa mai Vedremo dopo la nazionale

Ndoye è indeciso sul suo futuro e ama il Bologna, ma nel calcio non si sa mai. Dopo la sconfitta contro il Genoa, ha dichiarato di valutare le opzioni e di vedere cosa accadrà dopo la nazionale. Le sue parole riflettono incertezza e apertura a possibili cambiamenti, lasciando spazio a eventuali decisioni future riguardo al suo percorso professionale.

Bologna, Ndoye indeciso sul suo futuro, Le dichiarazioni al termine del match contro il Genoa, per 1-3, dell’attaccante Nell’intervista post partita, persa per 1-3 contro il Genoa nella 38a giornata di Serie A, ha parlato ai microfoni di Dazn Dan Ndoye, attaccante del Bologna, commentando le voci sul suo futuro lontano dal capoluogo emiliano. PAROLE . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Bologna, Ndoye indeciso sul suo futuro: «Amo il club, ma nel calcio non si sa mai. Vedremo dopo la nazionale»

Articoli recenti che potrebbero piacerti

Storico Bologna, conquista la Coppa Italia dopo 51 anni. Un gol di Ndoye piega il Milan

Il Bologna scrive una pagina storica, conquistando la Coppa Italia dopo ben 51 anni grazie a un gol decisivo di Ndoye, che piega il Milan.

Milan-Bologna 0-1, Ndoye decide la finale. Festa rossoblù all’Olimpico

Cinquantuno anni dopo l'ultima vittoria, il Bologna conquista la Coppa Italia battendo 1-0 il Milan nella finale dell'Olimpico.

Finale Coppa Italia, il Bologna supera il Milan 1-0 e vince il torneo dopo 51 anni: la decide un gol di Ndoye

Il Bologna trionfa nella finale di Coppa Italia, superando il Milan 1-0 grazie a una rete decisiva di Ndoye.

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Bologna, Ndoye sul futuro: "Amo Bologna ma nel calcio non si sa mai.."

tuttojuve.com scrive: Dan Ndoye ha parlato ai microfoni di DAZN al termine del match contro il Genoa perso dal Bologna per 3 a 1. Ultimamente l'attaccante viene accostato spesso alla Juventus come possibile ...

Ndoye: età, altezza, carriera, fidanzata, stipendio, dove vive. Chi è l'attaccante che regalato la Coppa Italia al Bologna

Da msn.com: Uno dei principali protagonisti del Bologna di Vincenzo Italiano è sicuramente Dan Ndoye, decisivo soprattutto in questa seconda parte di stagione. Proprio lui ha deciso la finale ...

Ndoye: "Sono innamorato della città, del Bologna e della gente. Futuro? Non adesso"

Come scrive tuttomercatoweb.com: Dan Ndoye non parla del suo futuro. L'attaccante svizzero è molto legato al Bologna, questo sì, ma ora c'è un campionato da concludere. Intervistato dall'edizione odierna della Gazzetta dello ...