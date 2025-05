Bologna in festa per la Coppa Italia | Giorno perfetto per tifare il Bologna | VIDEO

Bologna si è trasformata in un grande palcoscenico di festa per celebrare la vittoria della Coppa Italia. Nonostante la recente sconfitta contro il Genoa, migliaia di tifosi hanno animato le piazze con entusiasmo e cori, rendendo omaggio alla straordinaria stagione della squadra. Il calore della tifoseria è palpabile in ogni angolo, dimostrando che la passione per il Bologna è più forte di qualsiasi risultato. Scopri di più nel nostro video!

Migliaia di persone si sono riversate in piazza per celebrare la vittoria della Coppa Italia del Bologna. La sconfitta per 1-3 contro il Genoa, arrivata ieri, non ha spento l'entusiasmo della tifoseria, ancora euforica per il trionfo conquistato a Roma.

Coppa Italia, festa infinita per il Bologna: dopo 51 anni si torna in Paradiso

Bologna celebra un trionfo storico: dopo 51 anni, la Coppa Italia torna a far brillare la città. In una serata magica, il 14 maggio 2025, le strade si riempiono di entusiasmo, abbracci e lacrime di gioia.

Milan Bologna 0-1, è festa rossoblù! I felsinei sovvertono ogni pronostico e vincono la Coppa Italia! Decisivo un gol dell'obiettivo bianconero Ndoye

Il Bologna festeggia un trionfo straordinario, sovvertendo ogni previsione e conquistando la Coppa Italia.

La folle notte di festa del Bologna per la Coppa Italia: chi a Roma, chi in città all'alba. Tra gioia e commozione

Una notte indimenticabile ha avvolto Bologna e Roma durante la festa per la Coppa Italia. Trentamila tifosi nella capitale, tra lacrime di gioia e brindisi, hanno celebrato un trionfo storico.

Bologna in strada per la festa Coppa Italia, una marea rossoblù

La squadra sul pullman scoperto a passo d'uomo tra migliaia di persone, una marea umana rossoblù. La festa del Bologna Calcio per la conquista della Coppa Italia, successo arrivato dopo 51 anni, ha at...

Bologna, è il giorno della grande festa per la Coppa Italia: il percorso

Dalle 16,30 la parata, partenza dal Dall'Ara, arrivo in piazza: sfilata per le strade della città tra emozioni, divieti e transenne. Al corteo anche l'omaggio a Ferrerio. Familiari e tifosi: "Oggi cam..."

La festa del Bologna per la Coppa Italia, il pullman coi giocatori dallo stadio al centro: tifosi in delirio

Emozioni senza fine, la città è tutta rossoblù per celebrare il traguardo raggiunto dalla squadra di Vincenzo Italiano. Bandiere, sciarpe, cori per una domenica di festa...

Bologna, la festa in bus per la vittoria della Coppa Italia