Bologna festa totale! La vittoria della Coppa Italia celebrata per le vie della città

Bologna è in festa per celebrare la storica vittoria della Coppa Italia, riportata a casa dopo 51 anni. A un anno dall'emozionante parata per il posto in Champions, la città si riempie di entusiasmo e colori. Nel pomeriggio, dalla curva Bulgarelli, una folla festante ha accolto la squadra, che, a bordo di un pullman scoperto, ha sfilato tra gli applausi dei tifosi, rendendo omaggio a un sogno realizzato.

Bologna celebra un trionfo storico: dopo 51 anni, la Coppa Italia torna a far brillare la città. In una serata magica, il 14 maggio 2025, le strade si riempiono di entusiasmo, abbracci e lacrime di gioia.

Nella finale di Coppa Italia, il tecnico del Bologna, Vincenzo Italiano, esprime la sua emozione per la straordinaria prestazione della squadra.

Cinquantuno anni dopo l'ultima vittoria, il Bologna conquista la Coppa Italia battendo 1-0 il Milan nella finale dell'Olimpico.

Emozioni senza fine, la città è tutta rossoblù per celebrare il traguardo raggiunto dalla squadra di Vincenzo Italiano. Bandiere, sciarpe, cori per una domenica di festa

La vittoria del Bologna calcio in Coppa Italia dopo 51 anni ha scatenato festeggiamenti in città, con la parata dal Renato Dall'Ara a piazza Maggiore guidata da Vincenzo Italiano e Joey Saputo.

La partenza dal Dall'Ara e la lunga sfilata su via Andrea Costa, sant'Isaia e una breve sosta in piazza Malpighi prima del trionfale ingresso in via Ugo Bassi, piazza Re Enzo e via Rizzoli

