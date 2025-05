Bologna è il giorno della grande festa per la Coppa Italia | il percorso

Il 25 maggio 2025, Bologna festeggia la vittoria in Coppa Italia. La città si colora di rossoblù mentre i festeggiamenti iniziano alle 16.30 con il pullman dei giocatori che attraversa Bologna fino a piazza Re. La grande festa celebra i campioni, con i cittadini entusiasti pronti a condividere questo momento storico. Bologna si unisce in un'allegria collettiva per celebrare il successo della squadra.

Bologna, 25 maggio 2025 – E' il grande giorno. Bologna si colora di rossoblù e si prepara a celebrare i suoi campioni, freschi di vittoria in Coppa Italia. Il pullman con i giocatori partirà alle 16.30 dal Dall'Ara e percorrerà buona parte della città, senza fermarsi, fino ad approdare in piazza Re Enzo. La festa itinerante passerà per via Andrea Costa, via Sant'Isaia, piazza Malpighi, via Ugo Bassi, via Rizzoli, piazza Re Enzo, poi il pullman entrerà in piazza Maggiore. L'ultimo tratto del percorso, da via Ugo Bassi all'altezza di via Nazario Sauro fino a piazza Re Enzo, sarà transennato e in via dell'Archiginnasio sarà vietato il transito anche ai pedoni per far uscire il pullman agevolmente.

Il Bologna celebra la vittoria della Coppa Italia con una grande festa il 25 maggio 2025.

La sfida tra Bologna e Genoa si chiude con un 3-0, nel giorno di Venturino, portando festa per il Grifone.

Bologna-Genoa termina 1-3 nel giorno di Venturino, celebrando la festa del Grifone. Patrick Vieira cercava la decima vittoria stagionale, e il risultato rispecchia una prestazione importante non solo per il presente, ma anche come segno di speranza e crescita per il futuro delle squadre.

Patrick Vieira aveva chiesto la decima vittoria stagionale, il Grifone lo accontenta con una partita che vale per il presente ma vale, soprattutto, per il

È qui la festa. Anche se non sembra. Merito del Genoa e della sua partita quasi perfetta. Bologna ko 1-3 al Dall'Ara, rossoblù troppo scarichi e ancora appagati dai fasti della Coppa Italia.

Ultimo giorno di scuola, con la testa alle vacanze, alla festa e, dopo il 14 maggio, evidentemente, il Bologna ha staccato la spina. La stagione si chiude con una sconfitta, lasciata lì l'imbattibilit

