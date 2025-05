Bologna celebra la Coppa Italia ma cade in casa contro il Genoa

Bologna festeggia la conquista della Coppa Italia, ma la gioia è offuscata dalla sconfitta casalinga per 3-1 contro il Genoa. Nel primo tempo, gli ospiti dominano segnando tre gol, interrompendo così i festeggiamenti dei tifosi. Nonostante la celebrazione, la partita si conclude con una delusione inaspettata per i biancoblù, che devono accettare la sconfitta tra le mura amiche.

Nel giorno in cui il Bologna celebra davanti ai suoi tifosi la conquista della Coppa Italia, la festa si tinge di amarezza per la sconfitta interna subita contro il Genoa, che si impone 3-1 al Dall’Ara. Un primo tempo devastante per gli ospiti, che mettono a segno tre gol e chiudono praticamente la partita già nella prima frazione di gioco. Il Genoa parte forte e al 18’ passa in vantaggio con Vitinha, che sfrutta un calcio d’angolo battuto da Martin per segnare con un destro potente e angolato che non lascia scampo al portiere Ravaglia. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it © Ilfogliettone.it - Bologna celebra la Coppa Italia ma cade in casa contro il Genoa

Articoli recenti che potrebbero piacerti

Il Bologna conquista la Coppa Italia dopo 51 anni

Il Bologna scrive la storia, conquistando la Coppa Italia dopo 51 anni di attesa. Nella finalissima di Roma, i rossoblù superano il Milan grazie al gol decisivo di Ndoye, siglato ad inizio ripresa.

Coppa Italia, festa infinita per il Bologna: dopo 51 anni si torna in Paradiso

Bologna celebra un trionfo storico: dopo 51 anni, la Coppa Italia torna a far brillare la città. In una serata magica, il 14 maggio 2025, le strade si riempiono di entusiasmo, abbracci e lacrime di gioia.

Storico Bologna, conquista la Coppa Italia dopo 51 anni. Un gol di Ndoye piega il Milan

Il Bologna scrive una pagina storica, conquistando la Coppa Italia dopo ben 51 anni grazie a un gol decisivo di Ndoye, che piega il Milan.

Se ne parla anche su altri siti

Bologna, ora puoi festeggiare: fuochi d'artificio ed emozioni a non finire al Dall'Ara | OneFootball

Da onefootball.com: Tra i nomi più acclamati dal pubblico ci sono sicuramente De Silvestri, Freuler, Ndoye e Orsolini. Non è mancata un'accoglienza da re anche per Vincenzo Italiano, principale artefice di questa grande ...

F1, GP Imola: il Bologna celebra la Coppa Italia vinta. VIDEO

Riporta sport.sky.it: Reduce dallo storico trionfo dell'Olimpico in finale di Coppa Italia contro il Milan, il Bologna si è presentato all'autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola per assistere alla giornata di libere del GP ...

Bologna celebra la coppa italia con la parata in città prevista per domenica pomeriggio

Lo riporta gaeta.it: Il Bologna festeggia la storica vittoria della Coppa Italia dopo 51 anni con la BFC Parade, una sfilata che attraverserà le vie principali di Bologna coinvolgendo tifosi e cittadini in un grande event ...

BOLOGNA-MILAN 1-0 | HIGHLIGHTS | Bologna End 51-year Trophy Wait | Coppa Italia Frecciarossa 2024/25