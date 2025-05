Bocci | Milan con la cessione di Reijnders rischi come con Tonali

Il dibattito sulla cessione di Tijjani Reijnders al Milan prende piede, con Alessandro Bocci che avverte dei rischi legati a una possibile partenza, simili a quelli già vissuti con Sandro Tonali. Sul "Corriere della Sera", il giornalista sportivo sottolinea l'importanza di mantenere il giovane talento, evidenziando le conseguenze negative di un trasferimento che potrebbe impoverire ulteriormente la rosa rossonera.

Tijjani Reijnders deve rimanere al Milan: lo sostiene Alessandro Bocci, giornalista sportivo, sulle colonne del 'Corriere della Sera'... 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Bocci: “Milan, con la cessione di Reijnders rischi come con Tonali”

Approfondisci con questi articoli

Milan, Reijnders dice addio: la cessione finanzia il colpo dal Lione

Il Milan potrebbe perdere Reijnders in estate, con la cessione che potrebbe finanziare un grande colpo proveniente dal Lione.

Milan, nessuna offerta per Reijnders: niente cessione. Almeno per ora

Il Milan conferma l'intenzione di trattenere Tijjani Reijnders durante il calciomercato estivo, smentendo qualsiasi offerta o cessione in programma al momento.

Calciomercato Milan, vicina la cessione di Reijnders? Ecco cifre e dettagli

Il calciomercato del Milan si scalda con l'ipotesi di una cessione di Reijnders. Secondo Tuttomercatoweb, i rossoneri sarebbero in trattativa avanzata con il Manchester City, con dettagli e cifre ancora da definire.

Altre fonti ne stanno dando notizia

Bocci sul CorSera: "Milan, la qualità c’è: guai a impoverirla con la cessione di Reijnders"

Scrive informazione.it: Bocci sul CorSera: 'Milan, la qualità c’è: guai a impoverirla con la cessione di Reijnders' Alessandro Bocci, sulle colonne del Corriere della Sera, ha parlato così del futuro del Milan: 'Tare è un pr ...

Milan la qualità c'è, cedere Reijnders sarebbe inquietante. Il progetto tecnico venga prima di quello economico

Segnala msn.com: La proprietà americana, duramente contestata col Monza, non può più permettersi scivoloni. Serve lucidità, a cominciare dall’allenatore. Dopo averne sbagliati due deve prendere quello giusto ...

Futuro Reijnders: l’offerta del City è in arrivo, ma Furlani frena

Lo riporta informazione.it: L’interesse del Manchester City per Tijjani Reijnders , centrocampista olandese del Milan , si è ormai tradotto in un’offerta concreta, che dovrebbe arrivare nei prossimi giorni a Milano . La dirigenz ...