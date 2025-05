Bocchino e Rula Jebreal rissa mostruosa sul Nove

Una furiosa rissa è scoppiata tra Italo Bocchino e Rula Jebreal durante il talk show "Accordi e disaccordi" su Canale Nove, sotto la conduzione di Luca Sommi. Al centro del acceso dibattito ci sono stati i temi scottanti di Gaza e dell'antisemitismo, con Bocchino che ha accusato Jebreal di non condannare adeguatamente gli eventi del 7 ottobre. Un confronto che ha acceso gli animi e sollevato questioni delicate.

Scontro al calor bianco tra Italo Bocchino e Rula Jebreal, ospiti entrambi di Luca Sommi ad Accordi e disaccordi, talk del sabato sera del Canale Nove. Il tema è quello di Gaza, esplosivo, e dell'antisemitismo. "Comincio col dire che da Rula Jebreal non ho sentito una parola di condanna sul 7 ottobre", attacca il direttore editoriale del Secolo d'Italia. "L'ho fatto sulla Cnn, l'ho fatto in Italia. Per me Hamas ha commesso crimini ma andrebbero processati, non sterminati tutti", replica la giornalista israelo-palestinese. Il confronto è fin a subito serratissimo. "Non ho sentito una parola contro Hamas, non ho sentito dire una parola a voce alta che non può essere messa in discussione l'esistenza di Israele", prosegue Bocchino... 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Bocchino e Rula Jebreal, rissa mostruosa sul Nove

Altri articoli sullo stesso argomento

Rula Jebreal infuriata con Bocchino, scontro furibondo in tv: “Sei un pazzo ubriaco”

Durante la trasmissione "Accordi e Disaccordi", un acceso scontro in diretta tra Italo Bocchino e Rula Jebreal è degenerato in una furiosa rissa verbale.

Scontro furibondo tra Bocchino e Rula Jebreal: "Sei antisemita". E lei lo riempie di insulti: "Pazzo, ubriaco..."

Durante l'ultima puntata di Accordi&Disaccordi, si è acceso un furioso scontro tra Italo Bocchino e Rula Jebreal.

«Sei antisemita»: Italo Bocchino accusa Rula Jebreal. La lite furiosa in tv: «È ubriaco o pazzo?» – Il video

Durante una puntata di "Accordi&Disaccordi" su Nove, si è scatenato uno scontro acceso tra Rula Jebreal e Italo Bocchino.

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Scontro furibondo tra Bocchino e Rula Jebreal: "Sei antisemita". E lei lo riempie di insulti: "Pazzo, ubriaco..."

today.it scrive: In studio si discuteva della guerra in Medio oriente e del piano del premier israeliano Netanyahu per la tregua. Il clima si è scaldato quando il direttore editoriale del Secolo d'Italia ha accusato ...

Duro scontro sul Nove tra Italo Bocchino e Rula Jebreal. Lui la accusa di antisemitismo. La giornalista: “È ubriaco o pazzo?”

Come scrive dire.it: Duro scontro televisivo tra Italo Bocchino e Rula Jebreal. I due giornalisti hanno discusso durante l'ultima puntata di Accordi&Disaccordi, ...

Rula Jebreal accusata da Italo Bocchino di essere «antisemita». Lei: «Pazzo e ubriaco, sono israeliana». Il duro scontro in tv

Segnala msn.com: Un acceso botta e risposta ha infiammato lo studio di "Accordi&Disaccordi", il talk politico in onda sul Nove e condotto da Luca Sommi. Protagonisti dello scontro - andato in ...

Piazzapulita, il botta e risposta tra Italo bocchino e Corrado Formigli