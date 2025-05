Bloccato sul burrone salvato da carabinieri

Un uomo è stato salvato dai carabinieri dopo essere rimasto bloccato sul ciglio di un burrone lungo una strada di montagna in provincia di Avellino. L’incidente è avvenuto a Ischia Cottini, nel territorio di Greci, dove l’auto si trovava in pericolo di scivolare giù. L’uomo, solo a bordo, ha richiesto aiuto al 112, prontamente risposto da intervento dei militari.

Tempo di lettura: < 1 minuto È finito sul ciglio di un burrone percorrendo una stradina di montagna in provincia di Avellino. L’auto è rimasta pericolosamente in bilico in località Ischia Cottin i nel territorio di Greci. L’uomo, che era solo a bordo dell’auto, ha chiesto aiuto al 112. Sul posto sono arrivati i carabinieri della Compagnia di Ariano Irpino e i Vigili del Fuoco di Grottaminarda che lo hanno tratto in salvo. Nessuna conseguenza per l’automobilista tranne un comprensibile stato di agitazione. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Bloccato sul burrone, salvato da carabinieri

