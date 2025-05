Bleach Tite Kubo preoccupato per il finale dell' anime | Non dormo la notte pensando agli animatori

Tite Kubo, creatore di Bleach, è preoccupato per il finale dell'anime "La Guerra dei Mille Anni". La sua ansia è così forte che non riesce a dormire, pensando agli animatori coinvolti. La sua preoccupazione riguarda la conclusione della saga animata, desiderando un buon risultato e mantenendo alta la qualità. Kubo è emozionato e preoccupato per l'impatto del finale sui fan, anche se rimane fiducioso nel lavoro del team di animazione.

Il creatore di Bleach, Tite Kubo, ha espresso le sue preoccupazioni riguardo alla conclusione della saga animata di La Guerra dei Mille anni. Mentre la quarta e ultima parte è in lavorazione, Kubo segue da vicino la produzione e teme per la mole di lavoro che grava sugli animatori dello Studio Pierrot. Nonostante Tite Kubo abbia da tempo abbandonato la tavoletta grafica per Bleach, la sua voce continua a pesare dietro le quinte dell'adattamento animato.

Tite Kubo esprime preoccupazioni per la conclusione della saga di Bleach: la sfida degli animatori

Riporta ecodelcinema.com: Tite Kubo esprime preoccupazioni per la complessità della quarta parte de "La Guerra dei Mille Anni" di Bleach, attualmente in produzione presso lo Studio Pierrot, mentre Ichigo Kurosaki affronta Yhwa ...

Bleach: La Guerra Millenaria spiegata prima della fine dell'anime

Si legge su anime.everyeye.it: La saga finale di Bleach tra rivelazioni, battaglie epiche e il destino del mondo in bilico: tutto sulla Guerra Millenaria.

Bleach: Tite Kubo spiega di come la cancellazione dell’anime abbia mutato il manga

Riporta mangaforever.net: Ero solamente preoccupato per le scene che avevo inserito nel manga ... dato che verrà animato fedelmente senza che le scene più pesanti possano venire eliminate”. Bleach: Tite Kubo spiega di come la ...

