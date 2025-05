Black out a Cannes nell’ultimo giorno del Festival

Durante l'ultimo giorno del Festival di Cannes, si è verificato un blackout che ha interrotto le funzioni principali dell'evento. L'incidente ha causato disagio tra i partecipanti e ha limitato le attività di conferenze e proiezioni. La causa del blackout è ancora da chiarire, ma i team tecnici sono intervenuti prontamente per ripristinare le operazioni. L'episodio ha rappresentato un imprevisto finale in una manifestazione già intensa e attesa dagli appassionati di cinema.

https:www.ilfogliettone.itwp-contentuploads202505Black-out-a-Cannes-nell-ultimo-giorno-del-Festival20250524video16104740.mp4 L'articolo Black out a Cannes nell’ultimo giorno del Festival proviene da ILFOGLIETTONE.IT. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it © Ilfogliettone.it - Black out a Cannes nell’ultimo giorno del Festival

Scopri altri approfondimenti

Black out a Cannes nell'ultimo giorno del Festival

Un blackout massiccio ha colpito il sud della Francia, coinvolgendo anche Cannes nell'ultimo giorno del Festival del Cinema.

«Se sai cosa vuoi davvero, basta avere pazienza e impegnarsi tantissimo» assicura l’attrice che ha un ruolo chiave nell’ultimo episodio della saga con Tom Cruise, in anteprima a Cannes. Delirio d’onnipotenza? Al contrario, come qui spiega, partendo dall’infanzia a Cuba e da una cugina amatissima

In un viaggio che parte dall'infanzia a Cuba, l'attrice protagonista dell'ultimo episodio della saga di Tom Cruise riflette sulla pazienza e l'impegno necessari per realizzare i propri sogni.

Festival di Cannes 2025, Paul Mescal total black, Elle Fanning preziosa come una statuina di porcellana e tutti i look (e i nostri voti) sul red carpet della nona serata

Alla nona sera del Festival di Cannes 2025, star da tutto il mondo illuminano la Croisette con look straordinari, tra eleganza e originalità.

Cosa riportano altre fonti

Blackout a Cannes: “Un atto di sabotaggio al Festival del cinema”

repubblica.it scrive: Due incendi dolosi hanno danneggiato la rete elettrica del sudest della Francia. Il procuratore: “Volevano colpire un evento globale” ...

Un doppio sabotaggio causa del blackout nell'ultimo giorno del Festival di Cannes

Riporta msn.com: AGI - Il sud-est della Francia è al buio per un importante blackout che dalle ore 10 colpisce oltre 160 mila case e il prestigioso festival del cinema di Cannes, nell'ultimo giorno dell'evento mediati ...

Blackout Cannes, giornata al buio ma salvo il Festival

Segnala ansa.it: E' già entrata nella gallerie delle immagini indimenticabili della storia del Festival di Cannes: l'orologio simbolo del centro della Costa azzurra famoso per la celebre kermesse cinematografica, ...

Blackout a Cannes: la città al buio nell’ultimo giorno del Festival