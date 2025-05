Bisseck non preoccupa Inzaghi prima della finale! Anche Pavard migliora – CdS

Bisseck, uscito con un lieve problema al ginocchio, non preoccupa Inzaghi prima della finale, mentre le sue condizioni migliorano. Anche Pavard sta recuperando bene e si avvicina alla piena forma per l'importante partita di Champions League. Notizie rassicuranti arrivano sulle condizioni fisiche dei giocatori, aumentando le speranze di una squadra in forma per l’evento decisivo.

Arrivano notizie rassicuranti sulle condizioni fisiche di Bisseck, uscito con un lieve problema al ginocchio durante l’ultima partita di campionato contro il Como. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, migliorano anche le condizioni di Pavard in vista della finale di Champions League. VERSO LA FINALE – Yann Bisseck, che contro il Como ha accusato una leggera torsione articolare nel tentativo di respingere una conclusione avversaria, ha fatto temere per qualche istante un infortunio serio. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Bisseck non preoccupa Inzaghi prima della finale! Anche Pavard migliora – CdS

Approfondisci con questi articoli

Inzaghi stava mettendo De Vrij: il retroscena 20 secondi prima del fallo di Bisseck in Inter Lazio – VIDEO

Pochi istanti prima del fallo di Bisseck in Inter-Lazio, Inzaghi ispezionava con attenzione de Vrij, come mostrato da un video di Dazn.

Calciomercato Inter, Marotta spinge per il terzo colpo prima del Mondiale per Club: Inzaghi avrà anche…

Il calciomercato dell'Inter è in pieno fermento, con Beppe Marotta al lavoro per assicurare un terzo colpo prima del Mondiale per Club.

Inzaghi prima di Inter-Lazio ne recupera tre! Novità anche su Lautaro Martinez – Sky

L'Inter si avvicina alla sfida di domenica contro la Lazio con importanti novità. Simone Inzaghi ha ricevuto notizie positive dal ritiro di Appiano Gentile, con il recupero di tre giocatori che potrebbero rinforzare la squadra.

Approfondimenti da altre fonti

Inter-Lazio, Inzaghi aveva chiamato il cambio Bisseck-De Vrij prima del rigore. Reazione furiosa: “Me ne vado”

Come scrive sport.virgilio.it: Clamoroso retroscena su Inter-Lazio: Inzaghi voleva sostituire Bisseck 20 secondi prima del fallo da rigore. Poi il tecnico ha perso la testa: Me ne vado.

Bisseck: "Prima dell'Inter volevo andare in un'altra squadra, Inzaghi...". Poi scherza: "Se vinco la Champions potrei smettere"

Si legge su msn.com: Lunga intervista ai microfoni di Kicker per Yann Bisseck, pronto a tornare in Germania ... "Volevo anche andare a Francoforte in estate. All'inizio, prima che apparisse la possibilità Inter.

Inter, problemi per Bisseck: costretto al cambio, le sue condizioni

Si legge su msn.com: L`ultima partita del campionato consegna un brivido all`Inter: le condizioni di Yann Bisseck, uscito per un problema fisico dopo un`ora di gioco contro il Como..

Seconda amichevole per l'Inter, -2 alla tournée in Giappone... Intanto impazza il mercato!