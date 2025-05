Bild | I leader Ue sbalorditi dal cambio di rotta di Trump sulla guerra in Ucraina dopo la telefonata con Putin

I leader dell'UE sono rimasti sbalorditi dal cambio di rotta di Donald Trump, che dopo una telefonata con Putin ha annunciato una serrata inversione di posizione sulla guerra in Ucraina. La settimana scorsa, il presidente americano ha respinto la richiesta di cessate il fuoco e di nuove sanzioni alla Russia, sorprendendo gli alleati europei e suscitando incertezze sulle future strategie internazionali.

Il presidente Usa Donald Trump ha lasciato “scioccati” i leader europei quando, la settimana scorsa, dopo aver parlato con il presidente russo Vladimir Putin ha fatto un’inversione a U sulla richiesta alla Russia di accettare un cessate il fuoco di 30 giorni e sull’imposizione di nuove sanzioni. A scriverlo è la Bild, secondo cui il tycoon, nella telefonata a porte chiuse con i leader “volenterosi” dell’Ue avuta dopo quella con Putin, ha annunciato un brusco cambiamento nella sua politica sulla guerra in Ucraina. Il cancelliere tedesco Friedrich Merz, il francese Emmanuel Macron, la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen e altri partecipanti alla chiamata sono rimasti “ sbalorditi ” dal cambio di rotta... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Bild: “I leader Ue sbalorditi dal cambio di rotta di Trump sulla guerra in Ucraina dopo la telefonata con Putin”

