BIKE TODAY SPECIALE GIRO – Roglic crolla sul Monte Grappa! Vittoria a Verona Del Toro resiste

Nel corso della tappa regina del Giro d’Italia, il Monte Grappa si rivela teatro di emozioni travolgenti e colpi di scena inaspettati. Primoz Roglic, atteso protagonista, crolla sotto il peso delle aspettative, subendo un distacco pesante che complica la sua corsa. Intanto, il Toro di Verona resiste e tiene alta la tensione, mentre la classifica generale si infiamma, promettendo nuove sorprese nelle prossime tappe.

Grandi emozioni e colpi di scena nella tappa regina del Giro d’Italia, con il Monte Grappa protagonista assoluto. Ribaltoni, fughe, controfughe e una classifica generale che si accende! Primoz Roglic delude le aspettative: lo sloveno incassa un pesante distacco che mette a rischio il suo Giro, servono risposte subito! Vittoria di giornata per Carlos Verona, mentre Del Toro difende con tenacia la maglia rosa. All’attacco Bernal e Carapaz, ottima prova di Antonio Tiberi, mentre arriva il colpo di scena: ritiro di Giulio Ciccone. Tutto questo e molto altro nello speciale Giro d’Italia di Bike Today, con il commento di Gian Luca Giardini... 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - BIKE TODAY SPECIALE GIRO – Roglic crolla sul Monte Grappa! Vittoria a Verona, Del Toro resiste

Scopri altri approfondimenti

BIKE TODAY SPECIALE GIRO – Juan Ayuso conquista Tagliacozzo

Nella settima tappa del Giro d’Italia 2025, Juan Ayuso ha brillato con una straordinaria prestazione, conquistando l’arrivo in salita a Tagliacozzo.

BIKE TODAY SPECIALE GIRO – Il tris di Pedersen a Matera!

Oggi a Matera si è illuminato il Giro d’Italia con una straordinaria prestazione di Mads Pedersen, vincitore della quinta tappa e centro di un tris entusiasmante.

BIKE TODAY SPECIALE GIRO – giornata grigia a Napoli

Nel cuore di una giornata grigia a Napoli, la sesta tappa del Giro d'Italia viene neutralizzata dalla pioggia.

Le notizie più recenti da fonti esterne

BIKE TODAY SPECIALE GIRO – Roglic crolla sul Monte Grappa! Vittoria a Verona, Del Toro resiste

Scrive oasport.it: Grandi emozioni e colpi di scena nella tappa regina del Giro d’Italia, con il Monte Grappa protagonista assoluto. Ribaltoni, fughe, controfughe e una ...

BIKE TODAY SPECIALE GIRO – Del Toro ancora protagonista! Savoldelli analizza la tappa di Vicenza

Secondo oasport.it: ’arrivo a Vicenza, pur senza sconvolgere la classifica generale, ha offerto spunti interessanti sullo stato di forma dei big del Giro d’Italia 2025. Il ...

Giro d'Italia, mezzo secolo dal primo trionfo su bici: festa dal sapore speciale per Fausto Bertoglio. «La ricordo come fosse ieri» VIDEO

ilgazzettino.it scrive: TREVISO - Il Giro d'Italia ha sempre un sapore speciale per Pinarello. Quest'anno persino un po' di più: ricorre il 50° anniversario della prima vittoria di una bicicletta ...

BIKE TODAY SPECIALE GIRO - Roglic crolla sul Monte Grappa! Vittoria a Verona, Del Toro resiste