Bijol prossimo rinforzo del Napoli? Le dichiarazioni a sorpresa del difensore

Jaka Bijol, difensore dell'Udinese, ha sorpreso con alcune dichiarazioni che alimentano rumors di un possibile trasferimento al Napoli. Il nome dell'olandese si intreccia nuovamente con i temi di calciomercato, aprendo uno scenario inatteso che potrebbe rafforzare la linea difensiva dei partenopei. Questa novità alimenta l’interesse attorno al futuro del giocatore e ai piani del club azzurro in vista della prossima stagione.

Il centrale dell’Udinese ha rilasciato delle dichiarazioni che aprirebbero a uno scenario a sorpresa che coinvolgerebbe anche il club partenopeo Un nuovo rinforzo per il Napoli in difesa? Il nome di Jaka Bijol torna a essere accostato agli azzurri dopo le recenti dichiarazioni da parte del centrale dell’Udinese. Presente per 36 partite in stagione, di cui 33 su 37 (finora) in campionato, lo slovacco è stato una certezza anche quest’anno per i friulani. Salvezza conquistata con larghissimo anticipo e prestazioni quasi sempre positive. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Bijol prossimo rinforzo del Napoli? Le dichiarazioni a sorpresa del difensore

Argomenti simili trattati di recente

“C’è il sì di De Laurentiis”, ora l’affare entra nel vivo: sarà il nuovo rinforzo del Napoli!

è il potenziamento della rosa. La dirigenza, infatti, è al lavoro per rinforzare la squadra e assicurarsi un giocatore chiave che possa fare la differenza nella corsa al titolo.

Oriali: “L’anno prossimo non potrò seguire Conte”. Il tecnico leccese dice addio a Napoli?

Antonio Conte sembra pronto a lasciare il Napoli a fine stagione, secondo indiscrezioni del quotidiano La VeritĂ .

Juventus, chi è Shane van Aarle: il prossimo rinforzo della Next Gen

Shane Van Aarle è il prossimo rinforzo della Next Gen della Juventus, un giovane talento che promette di portare ulteriore slancio a una stagione in crescita.

Approfondimenti da altre fonti

Calciomercato Napoli, idea Bijol per gennaio! Spunta la valutazione, ecco chi potrebbe sostituire

Si legge su msn.com: è considerato il rinforzo adatto anche in prospettiva futura ed è un osservato speciale del Ds Giovanni Manna. Calciomercato Napoli, piace Bijol per gennaio L’asse con l’Udinese è ...

Bijol allo scoperto: «Non mi vedo più all’Udinese, vorrei fare il salto di qualità. Italia o estero? Ecco la mia preferenza»

calcionews24.com scrive: Le parole di Jaka Bijol, difensore centrale dell’Udinese, sul suo futuro con il club friulano in vista del calciomercato. Tutti i dettagli Jaka Bijol ha parlato a Telefriuli della stagione dell’Udines ...

Rinforzo in difesa: l’Inter pronta a puntare su Bijol o c’è un colpo a sorpresa in arrivo?

Riporta msn.com: I nerazzurri ora o la prossima estate sicuramente aggiungeranno ... Una stella slovena nell'orbita Jaka Bijol, difensore che si è messo in luce con l'Udinese, è da tempo sotto i riflettori ...