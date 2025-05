Biffoni e le Regionali | Sì sarò della partita Giani ok sennò primarie

Matteo Biffoni, incaricato dal Pd pratese di coordinare il programma per le regionali di quest’autunno, si impegna a essere “della partita”. Se Giani sarà della partita, si allea; altrimenti, si punta alle primarie. L’obiettivo è dare maggiore visibilità a Prato nel panorama toscano, potenziando il ruolo della città e rafforzando la presenza del Pd nelle prossime elezioni regionali.

A Matteo Biffoni nel novembre scorso il Pd pratese ha dato il compito di coordinare il programma per le elezioni regionali del prossimo autunno. Un compito rilevante per dare a Prato una visibilità necessaria nello scenario toscano. "Sì, e ne sono grato. Prato negli ultimi anni è diventata protagonista in Toscana e non solo. E’ uno dei risultati dei quali possiamo andare tutti fieri, a prescindere dal colore politico, perché siamo diventati punto di riferimento europeo come città e come distretto. 🔗 Leggi su Lanazione.it