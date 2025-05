Bicanic rivela | Ho consigliato Sucic all’Inter! È un Brozovic 2 0

Miroslav Bicanic, ex calciatore e ora agente sportivo, ha svelato di aver avuto un ruolo chiave nel trasferimento di Petar Sucic all’Inter, paragonandolo a Marcelo Brozovic. In un'intervista rilasciata a Sportske, Bicanic ha spiegato come abbia consigliato Sucic di seguire un percorso simile a quello del centrocampista croato, sottolineando l’importanza del suo coinvolgimento nel mercato nerazzurro.

