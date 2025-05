Biasin tuona | Inzaghi ha una sola priorità Monaco! Nessun accordo con altri club A fine stagione…

Fabrizio Biasin, noto giornalista di Libero, ha fatto chiarezza sul futuro di Simone Inzaghi, allenatore dell'Inter, sottolineando che la sua unica priorità è il Monaco. Non ci sono accordi in vista con altri club alla fine della stagione. In un post sul suo profilo X, Biasin ha affrontato le speculazioni riguardanti l'interesse dell'Al Hilal per il tecnico, confermando la fermezza della situazione attuale.

Il noto giornalista di Libero, Fabrizio Biasin, ha chiarito la questione legata al futuro di Inzaghi, con la corte dell’Al Hilal per il tecnico dell’Inter. Intervenuto sul proprio profilo X, Fabrizio Biasin ci ha tenuto a chiarire la questione relativa alla corte e alla trattativa tra l’ Al Hilal e Simone Inzaghi, col club saudita che sarebbe pronto a cospargere d’ore l’allenatore dell’ Inter pur di convincerlo ad accettare. Inzaghi non ha accordi con alcun club e al momento ha una sola priorità: la partita di Monaco. Dopo la finale di Champions allenatore e dirigenti nerazzurri si troveranno per trovare l’intesa – contratto, mercato, obiettivi – necessaria per andare avanti insieme... 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Biasin tuona: «Inzaghi ha una sola priorità, Monaco! Nessun accordo con altri club. A fine stagione…»

Se ne parla anche su altri siti

Biasin chiarisce: “Inter, ecco la verità su Inzaghi e cosa succederà dopo la finale” - Continuano a farsi sempre più insistenti le voci sul futuro di Simone Inzaghi, corteggiato dall'Al Hilal, che ha pronta una proposta monstre ... Da fcinter1908.it

Biasin non ha dubbi: «Futuro Inzaghi? Non è scontato il rinnovo! In caso di addio quel nome non mi stupirebbe affatto…» - Biasin non ha dubbi: «Futuro Inzaghi? Non è scontato il rinnovo! In caso di addio quel nome non mi stupirebbe affatto…» Le parole del giornalista Intervenuto a Cronache di Spogliatoio, Fabrizio Biasin ... Scrive informazione.it

Biasin avverte: «Inzaghi? Sbagliato dire che resterà al 100%, se vince con il PSG…» - Biasin si è espresso sul futuro di Inzaghi con l’Inter, le dichiarazioni del giornalista Fabrizio Biasin, intervenuto nel corso di Pressing, ha parlato del futuro di Simone Inzaghi e della panchina de ... Si legge su informazione.it

AREA FRITTA PT.14 | L'INTER HA BUTTATO VIA LO SCUDETTO? con Rossi, Biasin, Cruciani e Pellegatti