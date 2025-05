Bezzecchi trionfa nella MotoGp in Gran Bretagna out Quartararo-Bagnaia

Marco Bezzecchi trionfa nel Gran Premio di Gran Bretagna sul circuito di Silverstone, portando a casa la vittoria con l'Aprilia. Sul podio si trovano anche Johann Zarco e Marc Marquez, rispettivamente secondo e terzo. La gara, ricca di emozioni e sorpassi, vede Bezzecchi dominare nelle fasi finali, confermando il suo talento e rafforzando la sua posizione nel campionato di MotoGP.

Sul podio Zarco e Marc Marquez SILVERSTONE (GRAN BRETAGNA) - Marco Bezzecchi, in sella all'Aprilia, vince il Gran Premio di Gran Bretagna, sul circuito di Silverstone. Sul podio si piazzano Johann Zarco (Honda LCR), al secondo posto, e Marc Marquez (Ducati Lenovo), al terzo. Fino a sette giri dal te...

