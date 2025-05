Bertinoro al voto per eleggere il nuovo sindaco | l' affluenza a mezzogiorno

Bertinoro si prepara al voto per le elezioni amministrative 2025, con le urne aperte dalle 7 del mattino di domenica fino alle 23, e successivamente riaperte lunedì. I cittadini sono chiamati a scegliere il nuovo sindaco e i rappresentanti in consiglio comunale. Alle ore mezzogiorno già si registra una buona affluenza, testimonianza dell’importanza di questa tornata elettorale per il futuro del paese.

Sono aperte dalle 7 di domenica mattina e lo saranno fino alle 23, per poi riaprire lunedì, le urne per le elezioni amministrative 2025 a Bertinoro, con i cittadini chiamati a eleggere il nuovo sindaco e i rappresentanti in consiglio comunale. Molti elettori si sono recati alle urne nella.

