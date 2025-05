Bernal | E’ stata una gara difficile Ci abbiamo provato

La quindicesima tappa del Giro d’Italia si è rivelata una sfida avvincente e impegnativa. Carlos Verona della Lidl-Trek ha tagliato il traguardo di Asiago in solitaria, grazie a una manovra spettacolare. La giornata è stata ulteriormente animata dalla battaglia tra i big, che si sono affrontati con determinazione sulle impegnative salite, rendendo la gara ancora più emozionante per gli appassionati.

La quindicesima tappa del Giro d’Italia si conclude con la vittoria in solitaria dello spagnolo Carlos Verona. Sul traguardo di Asiago vince Carlos Verona della Lidl-Trek con una bellissima azione. Contribuisce a rendere entusiasmante la giornata anche la lotta tra i big che sulle salite odierne non perdono occasione di sfidarsi. Assoluta protagonista di giornata è la Ineos Grenadiers. La formazione capitanata da Egan Bernal si mette in evidenza sul Monte Grappa e sulla salita di Dori, lavora con i suoi uomini per creare la selezione e mettere il proprio capitano nelle condizioni migliori per attaccare... 🔗 Leggi su Oasport.it