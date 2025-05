Bergamo in via Martinella stop alla sperimentazione | Dati positivi Ma il futuro è un rebus

A Bergamo, la sperimentazione in via Martinella si ferma dopo dati positivi, ma il futuro resta incerto. Lunedì 26 maggio si ripristinerà la viabilità ordinaria, con i numeri definitivi attesi tra una settimana. Gandolfi annuncia un confronto con i sindaci prima di decisioni condivise, mentre Berlanda dà un giudizio ancora prematuro. La vicenda riflette l'incertezza e le sfide nelle scelte urbanistiche della città.

IL BILANCIO. Lunedì 26 maggio sarà ripristinata la viabilità ordinaria, tra una settimana i numeri definitivi. Gandolfi: «Ora il confronto coi sindaci, poi scelte condivise». Berlanda: «Presto per giudicare». 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - Bergamo, in via Martinella stop alla sperimentazione: «Dati positivi». Ma il futuro è un rebus

