Bergamo Historic Gran Prix sfilano i bolidi d’epoca Folla in Città Alta - Foto e video

Il Bergamo Historic Gran Prix ha animato Città Alta il 25 maggio, attirando circa 15.000 spettatori entusiasti. Tra le storiche auto e moto, ben 130 esemplari hanno sfilato, offrendo un emozionante spettacolo per gli appassionati di motori. In questa manifestazione unica, la città si è trasformata in un palcoscenico d’eccezione, con attimi immortalati in foto e video, testimoni di una giornata indimenticabile.

Bergamo Historic Gran-Prix 26-05-2024