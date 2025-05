Bergamo Historic Gran Prix il fascino dei motori sulle Mura di Città Alta

Bergamo ha riscoperto il suo legame con la storia dei motori domenica 25 maggio, in occasione del Bergamo Historic Gran Prix. Oltre 20 mila spettatori hanno affollato le Mura di città alta, patrimonio Unesco, trasformando l'evento in una rievocazione unica. Tra eleganza e potenza, le vetture storiche hanno sfilato in un contesto suggestivo, creando un'atmosfera indimenticabile per appassionati e curiosi.

Bergamo. È tornato domenica 25 maggio l'appuntamento con la storia dei motori a Bergamo Alta. Il Bergamo Historic Gran Prix sul circuito delle Mura ha richiamato oltre 20 mila spettatori, che hanno trasformato le Mura venete, patrimonio Unesco, nel magico scenario di una rievocazione unica, in cui il rombo e i colori delle vetture d'epoca hanno riportato in vita le emozioni della leggendaria gara del 1935. Per comprendere appieno il fascino dell'historic gran prix odierno, è fondamentale ricordare il 19 maggio 1935, unica data in cui Bergamo ospitò i campioni dell'automobilismo su quello che il leggendario Tazio Nuvolari definì il "circuito sublime"...

