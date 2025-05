Beppe Sala dice no all’intitolazione di una scuola di Milano a Sergio Ramelli | “Nome divisivo”

Beppe Sala, sindaco di Milano, respinge la proposta di intitolare una scuola a Sergio Ramelli, definendolo un "nome divisivo". La richiesta era stata avanzata dal presidente del Senato, Ignazio La Russa, che ha paragonato la situazione alla consacrazione di una scuola per il giovane di sinistra Varalli. Sala esprime la sua posizione, sottolineando le tensioni storiche legate alla figura di Ramelli.

La proposta era arrivata dal presidente del Senato Ignazio La Russa. "A Milano c'è una scuola intitolata al giovane di sinistra Varalli, e non ho niente in contrario. Si può allora intitolare una scuola anche a Sergio Ramelli, sarebbe bello e giusto"... 🔗 Leggi su Fanpage.it © Fanpage.it - Beppe Sala dice no all’intitolazione di una scuola di Milano a Sergio Ramelli: “Nome divisivo”

