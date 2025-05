Benitez | Scudetto perso dall’Inter? Dirlo è irrispettoso per il Napoli! Arriva in finale di Champions non è una banalità…

Rafa Benitez difende il Napoli dalle accuse di aver perso lo scudetto, sottolineando che non è rispettoso nei confronti della squadra partenopea. Contestualmente, l’allenatore esprime entusiasmo per la storica finale di Champions raggiunta dal Napoli, ritenendola un risultato straordinario e non scontato. Le sue parole, rilasciate alla Gazzetta dello Sport, evidenziano rispetto e ammirazione per il percorso dei partenopei in questa stagione.

Benitez: «Scudetto perso dall’Inter? Dirlo è irrispettoso per il Napoli! Arriva in finale di Champions non è una banalità.» Le parole del tecnico. Cosi Rafa Benitez, intervistato dalla Gazzetta dello Sport: SCUDETTO NAPOLI – « È brutto dire che lo scudetto l’ha perso l’ Inter? Sarebbe irrispettoso anche verso il Napoli » A INZAGHI RESTA SOLO LA CHAMPIONS- « Fino a un mese fa, più o meno, si ipotizzava, e lo facevamo quasi tutti, la possibilità che l’Inter potesse realizzare il Triplete. La cultura della vittoria è per chiunque, quella della sconfitta è più difficile da digerire: ma lo scudetto o la Champions League la vince soltanto una... 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Benitez: «Scudetto perso dall’Inter? Dirlo è irrispettoso per il Napoli! Arriva in finale di Champions non è una banalità…»

Scopri altri approfondimenti

Facchetti: «Ultima giornata? Decideranno gli Dei del pallone! Prima di parlare di Scudetto perso dall’Inter aspetterei…»

Gianfelice Facchetti, figlio dello storico presidente dell’Inter, ha commentato l’ultima giornata di Serie A, affermando che “gli Dei del pallone” decideranno il destino dello scudetto.

Farris vuol dimenticare subito lo Scudetto perso dall’Inter: «Il Napoli ha meritato, non c’è rabbia! Essere campioni d’Europa sarebbe ancora più grande»

Farris vuole lasciarsi alle spalle subito la delusione perduta dello scudetto, riconoscendo che il Napoli ha meritato il titolo.

Juan Jesus sbeffeggia Biasin: ‘Scudetto perso dall’Inter? Dillo senza piangere’

Dopo lo scudetto vinto dal Napoli, Juan Jesus risponde con ironia a Fabrizio Biasin, che aveva commentato la vittoria come un "scudetto perso dall’Inter".

Ne parlano su altre fonti

Benitez: “Dire scudetto perso dall’Inter è irrispettoso per il Napoli. Inzaghi…”

Da fcinter1908.it: "La cultura della vittoria è per chiunque, quella della sconfitta è più difficile da digerire", dice Rafa Benitez ...

Lazio, Benitez: "L'Inter? Uno Scudetto perso per colpa di Pedro..."

Scrive lalaziosiamonoi.it: Il Napoli si è laureato Campione d'Italia, vincendo contro il Cagliari e annullando il successo dell'Inter a Como. I partenopei ottengono il secondo titolo in tre anni, lasciando ...

Benitez: "Inter, arrivare a Monaco in quel modo non è una banalità. Scudetto perso? Irrispettoso per il Napoli"

Si legge su msn.com: "È brutto dire che lo scudetto l'ha perso l'Inter?" è una delle domande che La Gazzetta dello Sport pone a Rafa Benitez, ex allenatore dei nerazzurri ma anche del Napoli, fresco campione d'Italia: "Sa ...

?? La cosa che mi dà FASTIDIO dopo lo Scudetto perso dall'Inter #Shorts