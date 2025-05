Benitez | Napoli straordinario scudetto meritato McTominay l’MVP Ma ora sin prisa y sin pausa

Benitez, con la sua filosofia "sin prisa y sin pausa", invita a continuare con calma e determinazione. Dopo lo straordinario scudetto del Napoli, un merito riconosciuto, e l'MVP McTominay, il tecnico spagnolo sottolinea l'importanza di mantenere ritmo e attenzione, senza fermarsi mai. Un messaggio che ispira a proseguire con passione e costanza, anche dopo i successi più grandi.

Benitez: «Napoli straordinario, scudetto meritato. McTominay l’MVP. Ma ora, sin prisa y sin pausa»"> «Sin prisa y sin pausa». Senza fretta ma senza fermarsi. È uno dei motti che Rafa Benitez, il “señor” della panchina, ha portato con sé tra Liverpool, Milano e Napoli. E oggi, da osservatore attento, guarda alla città partenopea con occhi pieni d’orgoglio e di nostalgia. Il quarto scudetto azzurro è anche una piccola vittoria sua, perché quel progetto, dice, «non si è mai interrotto». Benitez, oggi 64 anni, vive in Inghilterra ma ha seguito ogni istante del trionfo napoletano. 🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Benitez: «Napoli straordinario, scudetto meritato. McTominay l’MVP. Ma ora, sin prisa y sin pausa»

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Cassano accusa: «Il Torino era già in vacanza contro l’Inter. Napoli straordinario a prescindere, per lo scudetto finirà così»

Antonio Cassano critica la performance del Torino contro l'Inter, sostenendo che la squadra fosse già in vacanza.

Napoli o Inter, chi vincerà lo scudetto? Il parere di Sacchi, Capello, Benitez, Bergomi, Cannavaro, Prandelli, Materazzi, Mauro, Altobelli e Donadoni

Il duello per lo scudetto infiamma il calcio italiano, con Napoli e Inter pronte a contendersi il titolo.

Gentile: “Miracolo? No! Il Napoli è da scudetto con giocatori top. Conte straordinario”

Il giornalista Riccardo Gentile sottolinea che il successo del Napoli non è un miracolo, ma frutto di una squadra di livello e di un allenatore straordinario come Conte.

Su questo argomento da altre fonti

L'EX - Napoli campione d'Italia, i complimenti di Rafa Benitez: "Uno scudetto meritato"

napolimagazine.com scrive: "Complimenti, uno scudetto meritato", scrive l'ex allenatore del Napoli Rafa Benitez su X congratulandosi con gli azzurri per la vittoria dello scudetto.

Napoli, «Again»: lo scudetto prima si trepida, poi è gioia azzurra

Come scrive ilmattino.it: In alto i calici, le bandiere e i canti per il Napoli campione d'Italia! Conte e i suoi si sono appena presi lo scudetto dentro il loro stadio, come era successo nel 1987 contro la Fiorentina ...

RASSEGNA - Il Mattino: "Napoli campione d'Italia, non svegliateci", Cronache di Napoli: "Scudetto da sogno, festa da record"

Secondo napolimagazine.com: E' ancora festa a Napoli dopo la vittoria dello scudetto all'ultima giornata di Serie A. La vittoria a Como non è bastata all'Inter e il Napoli con il 2-0 ha fatto esplodere di gioia la città. "Napoli ...

Rafa Benitez ed il discorso sui fatturati di Roma e Juventus