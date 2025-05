Benitez | I due scudetti in tre anni sono la prova che De Laurentiis è un manager moderno e capace

Rafa Benitez, ex tecnico di Napoli e Inter, ha lodato il successo del Napoli, sottolineando come i due scudetti conquistati in tre anni dimostrino la capacità di De Laurentiis di gestire con modernità e competenza. Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Benitez ha commentato la vittoria azzurra, evidenziando gli alti e bassi delle squadre e riconoscendo il merito del trionfo napoletano.

L’ex tecnico di Napoli e Inter Rafa Benitez, intervistato dalla Gazzetta dello Sport (a firma Antonio Giordano), ha commentato lo scudetto vinto dagli azzurri venerdì sera a discapito proprio della squadra milanese. Benitez: «Il Napoli, come l’Inter, ha sprecato. Ma la vittoria degli azzurri è frutto di una società con idee funzionali». «Il Napoli è riuscito ad arrivare dove nessuno avrebbe pensato potesse. Una grande squadra, come sta dimostrando ormai da oltre un decennio, che lotta per traguardi pari al valore dei suoi calciatori e dei suoi allenatori ma anche del club. E così, senza fretta e senza fermarsi, è stato addosso all’Inter, l’ha afferrata, l’ha superata, ha resistito al ritorno, l’ha rimontata ancora e s’è preso il suo quarto scudetto. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Benitez: «I due scudetti in tre anni sono la prova che De Laurentiis è un manager moderno e capace»

