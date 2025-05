Bella e Perduta Paolo Rumiz all' Università per Stranieri di Perugia

Giovedì 29 maggio, l’Università per Stranieri di Perugia ospiterà lo scrittore Paolo Rumiz presso Palazzo Gallenga, Aula Magna, alle ore 18:00. L’evento, parte del ricco calendario celebrativo di Unistrapg, vedrà Rumiz confrontarsi con il pubblico su temi legati alla sua opera e alle sue passioni. Un’occasione imperdibile per incontrare uno dei più importanti narratori contemporanei e approfondire il suo lavoro su “Bella e perduta”.

Il calendario celebrativo di Unistrapg si aggiorna a giovedì 29 maggio, data in cui è previsto a Palazzo Gallenga (Aula Magna, ore 18:00) un incontro pubblico con lo scrittore Paolo Rumiz. L'ultimo evento di maggio del fitto calendario di iniziative celebrative messe in campo dalla Stranieri.

